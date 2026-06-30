Die Aktie von Novo Nordisk steht nach wie vor im Fokus der Analysten, da der Pharmakonzern von der anhaltend hohen Nachfrage nach seinen Diabetes- und Adipositasmedikamenten profitiert. Eine aktuelle Einschätzung des Analysehauses Jefferies zeigt nun aber, dass die jüngste Kuryralle bereits wieder eine kurzfristiges Ende finden könnte. Jefferies sieht bessere Perspektiven, bleibt aber vorsichtig Das Analysehaus Jefferies signalisiert für den dänischen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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