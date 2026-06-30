Der Boom rund um Künstliche Intelligenz verändert die Halbleiterbranche rasant und eröffnet auch kleineren Spezialisten neue Wachstumschancen. Während sich viele Anleger auf Schwergewichte wie Nvidia konzentrieren, rückt mit Navitas dieses Jahr ein bislang vergleichsweise unbekanntes Unternehmen mit einer Schlüsseltechnologie für KI-Rechenzentren zunehmend in den Fokus. Obschon die großen Namen der Halbleiterbranche wie Nvidia und Broadcom weiterhin ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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