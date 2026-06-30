Die Aktie des französischen Biotechnologieunternehmens Abivax erlebt einen regelreichten Beifreiungsschlag und gewann nachbörslich zeitweise um mehr als 25% hinzu. Auslöser sind neue, erweiterte Daten aus dem klinischen Phase-2- und Phase-3-Programm des Hoffnungsträgers Obefazimod zur Behandlung von Colitis ulcerosa, die ein zuvor kontrovers diskutiertes Sicherheitsthema weitgehend entschärfen. Sicherheitsprofil bestätigt Erwartungen Im Mittelpunkt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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