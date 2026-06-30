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WKN: 555750 | ISIN: DE0005557508 | Ticker-Symbol: DTE
Xetra
30.06.26 | 12:05
23,960 Euro
-3,46 % -0,860
Branche
Telekom
Aktienmarkt
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EURO STOXX 50
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STOXX Europe 50
TecDAX
STOXX Europe 600
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DEUTSCHE TELEKOM AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
DEUTSCHE TELEKOM AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
23,94023,96012:21
23,96023,97012:21
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5-Tage-Chart
ABIVAX
ABIVAX SA Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ABIVAX SA113,60+36,29 %
AEROVIRONMENT INC152,60+24,88 %
DEUTSCHE TELEKOM AG23,960-3,46 %
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