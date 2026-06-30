5 Europa-Aktien | Aerovironment: Starke Zahlen, Abivax: Kursexplosion & Telekom
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|5 Europa-Aktien | Aerovironment: Starke Zahlen, Abivax: Kursexplosion & Telekom
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|Abivax-Aktie: Neue Daten da - das ist die Erlösung!
|Die Aktie des französischen Biotechnologieunternehmens Abivax erlebt einen regelreichten Beifreiungsschlag und gewann nachbörslich zeitweise um mehr als 25% hinzu. Auslöser sind neue, erweiterte Daten...
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|AKTIE IM FOKUS: Kurssprung bei Abivax - Obefazimod-Daten bestätigen Sicherheit
| PARIS (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Abivax sind mit einem Sprung um fast 30 Prozent auf etwa 108 Euro wieder über ihre mittel- und langfristigen Durchschnittslinien zurückgekehrt. Auslöser sind...
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|Abivax stock jumps on positive Phase 3 ulcerative colitis data
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|Why AeroVironment Shares Are Trading Higher By Over 21%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket
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|AeroVironment-Aktie +20%: Ist das der Beginn einer großen Trendwende?
|Monatelang ging es mit der AeroVironment-Aktie nur bergab, doch am Dienstagmorgen meldet sich der Drohnenhersteller mit einem Kurssprung von +20% mit einem starken Lebenszeichen zurück. Was steckt dahinter...
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|Nancy Pelosi Stock Tracker Says It's 'Keeping An Eye' On Rep. Gil Cisneros' AeroVironment Trade After Earnings Surge
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|AKTIE IM FOKUS: Telekom wie T-Mobile US auf Tief seit 2024 - UBS nennt Gründe
| FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien der Deutschen Telekom sind am Dienstag mit 23,78 Euro auf einen weiteren Tiefststand seit 2024 gesackt. Am Vorabend waren die Papiere der Tochter T-Mobile US an der...
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|5 Europa-Aktien | Aerovironment: Starke Zahlen, Abivax: Kursexplosion & Telekom
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|DEUTSCHE TELEKOM AG stürzt ab - jetzt brennt der DAX!
|11:14
|DEUTSCHE TELEKOM AG stürzt ab - jetzt wird's ernst!
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|Deutsche Telekom-Aktie: Zieht ihr Musk jetzt den Stecker?
|Es ist ein grauenvoller Wochenbeginn für die Deutsche Telekom-Aktie. Nachdem der Kurs des deutschen Telekomriesen bereits am Montag um über -5% abgesackt ist, geht es am Dienstagmorgen um weitere -3%...
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|ABIVAX SA
|113,60
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|AEROVIRONMENT INC
|152,60
|+24,88 %
|DEUTSCHE TELEKOM AG
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