Die Deutsche Telekom-Aktie legt heute kräftig zu, das Plus beträgt 5 Prozent. Auslöser ist ein Bericht des US-Nachrichtenportals Semafor, wonach die US-Tochter T-Mobile US die Pläne für eine mögliche Fusion mit der Deutschen Telekom nicht länger verfolgen will. Markt reagiert erleichtert Der Markt hatte eine solche Fusion ohnehin nie gemocht. Händler bestätigten, dass ein entsprechender Deal am Markt wiederholt auf Ablehnung gestoßen war, weshalb ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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