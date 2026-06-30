

FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 30.06.2026 - 11.00 am



- CITIGROUP CUTS EASYJET TO 'NEUTRAL' - PRICE TARGET 580 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS ASTON MARTIN PRICE TARGET TO 45 (50) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS BABCOCK INTERNATIONAL PRICE TARGET TO 1100 (1140) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS RECKITT PRICE TARGET TO 5400 (5430) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES POLAR CAPITAL PRICE TARGET TO 1300 (1250) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES GSK PRICE TARGET TO 1890 (1870) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES RELX PRICE TARGET TO 3100 (3000) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS CENTRICA PRICE TARGET TO 190 (210) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN RAISES HOWDEN JOINERY GROUP TARGET TO 955 (900) PENCE - 'NEUTRAL' - RBC CUTS EASYJET TO 'SECTOR PERFORM' (OUTPERFORM) - PRICE TARGET 600 (405) PENCE - UBS CUTS EASYJET TO 'NEUTRAL' - PRICE TARGET 610 PENCE - UBS CUTS MONDI PLC TO 'NEUTRAL' - PRICE TARGET 750 PENCE



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

© 2026 AFX News