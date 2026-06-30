© Foto: Dall-EAmazon zahlt 2,25 Millionen US-Dollar und legt damit ein US-Verfahren zu Identitätsdiebstahl bei - doch aus Australien droht bereits die nächste Klage.Der US-Technologiekonzern Amazon hat sich bereit erklärt, 2,25 Millionen US-Dollar zu zahlen, um ein Verfahren der US-Behörden wegen mutmaßlicher Verstöße beim Umgang mit Opfern von Identitätsdiebstahl beizulegen. Zeitgleich sieht sich das Unternehmen in Australien einer neuen Klage wegen seiner Prime-Abonnementbedingungen gegenüber. Die Aktie reagiert zuletzt positiv und schloss 3,2 Prozent höher bei 240,14 US-Dollar. Vergleich mit US-Behörden beendet Verfahren Wie aus einer am Montag eingereichten Gerichtsakte hervorgeht, zahlt Amazon 2,25 …
Enthaltene Werte: US0231351067Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE