Die Siemens Energy Aktie hat sich am Dienstag deutlich an die Spitze des DAX gesetzt. Über XETRA legte der Titel zuletzt um 5,23 Prozent auf 165,28 Euro zu. Händler verwiesen auf positive Aussagen zum Geschäftsumfeld volle Auftragsbücher und eine gute Preisdurchsetzung.Starke Signale aus dem Geschäft Siemens Energy profitiert weiter von einer hohen Nachfrage nach Energietechnik. Volle Auftragsbücher und stabile Preise geben Anlegern neue ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 börsennews.de