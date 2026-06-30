Die Ölpreise stehen seit geraumer Zeit massiv unter Druck.Die Entspannungssignale im Iran-Konflikt lösten ein gewaltiges Preisbeben aus. Notierte Brent-Öl Mitte Mai noch oberhalb von 110 US-Dollar, so nimmt der Ölpreis aktuell den Preisbereich von 70 US-Dollar ins Visier. Verschiedene Faktoren lassen weiter sinkende Ölpreise erwarten. Nicht zuletzt ist die OPEC+ nach dem Austritt der Vereinigten Arabischen Emirate (erfolgte zum 1. Mai) massiv ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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