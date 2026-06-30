Bern - Eine Allianz aus zivilgesellschaftlichen Organisationen sowie der SP und den Grünen hat das Referendum gegen das Efta-Freihandelsabkommen mit Malaysia ergriffen. Damit es zustande kommt, müssen bis zum 8. Oktober 50'000 gültige Unterschriften eingereicht werden. Das Abkommen sieht Zollerleichterungen für 12'500 Tonnen Palmöl vor, wie die Allianz am Dienstag mitteilte. Bundesrat und Parlament hätten jedoch darauf verzichtet, wirksame Begleitmassnahmen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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