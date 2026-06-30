Städte mit mehr als 100.000 Einwohner mussten bis 30. Juni 2026 eine Planung vorlegen, wie sie ihre Wärme künftig klimafreundlich gestalten. Der BDEW sieht darin ein starkes Signal und lobt die Kooperation mit den Energieversorgern. Der Bundesverband Wasser- und Energiewirtschaft (BDEW) weist auf das Ende der gesetzlichen Frist für Großstädte hin zur Vorlage einer kommunalen Wärmeplanung. Städte mit mehr als 100.000 Einwohnern mussten bis zum 30. Juni 2026 eine entsprechende Strategie vorlegen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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