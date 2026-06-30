München (ots) -23 internationale Produkt-Highlights, eine globale Mission und jede Menge "leckere Beute": McDonald's Deutschland bringt die weltweite Produktvielfalt der Marke nach Deutschland.Als McDonald's Deutschland im vergangenen Jahr zeitweise internationale Produkt-Highlights auf deutsche Speisekarten brachte, war die Resonanz groß. Die Kampagne zeigte, wie stark die Faszination für die weltweite Vielfalt von McDonald's ist und wie groß die Neugier auf Produkte aus anderen Ländern sein kann.An diesen Erfolg knüpft McDonald's Deutschland mit der "Mission: World Menu" nun an. Ab dem 01. Juli erhalten 23 internationale Produkt-Highlights ein neues Kampagnendach und werden Teil einer erlebnisorientierten globalen Storyline, die von verschiedenen Märkten adaptiert wird.Ausgangspunkt der Idee war eine ungewöhnliche Frage: Was wäre, wenn McDonald's bei McDonald's klauen würde? Schließlich gibt es in McDonald's Restaurants rund um den Globus zahlreiche Produkte, die in ihren Heimatmärkten längst beliebt, in anderen Ländern aber noch weitestgehend unbekannt sind. Diese weltweite Produktvielfalt wird zum Mittelpunkt einer globalen interaktiven Mission, die verschiedene Märkte, Communities, Entertainment und Food miteinander verbindet. In Deutschland werden die internationalen Favoriten als "leckere Beute aus aller Welt" inszeniert und für limitierte Zeit auf die Speisekarten gebracht.Auf der Jagd nach der internationalen BeuteDen Höhepunkt der Inszenierung in Deutschland bildete ein groß angelegtes Live-Event in Berlin. Bereits am 29. Juni platzierte McDonald's Deutschland einen auffälligen gelben Container mit der vermeintlich "gestohlenen Ware" aus aller Welt in der Mall of Berlin. Doch die internationale Beute und weitere Überraschungen blieben zunächst unter Verschluss: Gesichert durch ein großes Tresorschloss konnte der Container nur geöffnet werden, wenn zuvor verschiedene Missionen erfolgreich absolviert wurden.Gemeinsam mit dem Creator LetsHugo verwandelte McDonald's Deutschland die "Mission: World Menu" in eine interaktive Schatzsuche, die sowohl vor Ort als auch in einem Live Twitch-Stream über LetsHugos Kanal verfolgt werden konnte. In mehreren Challenges, die von den Ländern der Kampagne inspiriert waren, musste sich der Creator die Schlüssel zum Container erspielen - und traf dabei auf die ein oder andere Überraschung. Erst als alle Missionen erfolgreich abgeschlossen wurden, konnte der Container geöffnet und sein Inhalt freigegeben werden.Mit diesem Event macht McDonald's Deutschland die Kampagne physisch erlebbar und verbindet Entertainment, Creator-Power und Community-Beteiligung zu einem gemeinsamen Erlebnis. Am Ende wartete die Belohnung: Die Öffnung des Containers und die Enthüllung der internationalen Produkt-Highlights, die nun ihren Weg in die deutschen McDonald's Restaurants finden.23 Highlights aus 16 LändernAb dem 1. Juli bringt McDonald's Deutschland nach und nach limitierte Produkt-Highlights aus Ländern wie Brasilien, Großbritannien, Frankreich, Griechenland, Australien, Japan, Irland, Belgien, Malaysia, Singapur, Spanien und den USA auf die Speisekarten in seinen deutschen Restaurants. Neben internationalen Burger- und Wrap-Kreationen erwarten die Gäste besondere Snacks, Desserts sowie exklusive Getränke und Saucen. Doch das ist erst der Anfang: Im Laufe der Kampagne wartet weitere internationale "Beute" darauf, enthüllt zu werden.In Deutschland wird "Mission: World Menu" durch eine 360-Grad-Kampagne mit TV, OOH, Online-Werbung, Audio, Social Media, PR, App- und Influencer-Aktivierungen zum Leben erweckt. Für die Adaption und Umsetzung der Kampagne auf dem deutschen Markt ist Scholz & Friends als Marketing-Leadagentur von McDonald's Deutschland verantwortlich. Zuständig für das Scouting, Handling und die Feinkonzeption der Creator-Integrationen ist We Are Era, Leadagentur für Creator- und Influencermarketing.Link zum TVC: https://youtu.be/D_lCD9ZMFTwPressekontakt:McDonald's Deutschland LLCMarkus WeißDrygalski-Allee 5181477 MünchenTel.: 089 78594-519Mail: presse@mcdonalds.deLinkedIn: McDonald's Deutschland LLC | LinkedInOriginal-Content von: McDonald's Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52942/6305181