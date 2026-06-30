© Foto: Joshua Hoehne - UnsplashDie Anteile von Adidas stehen nach dem frühen Ausscheiden aus der Fußball-WM unter Verkaufsdruck. Doch viel wichtiger könnten jetzt die Zahlen von Nike werden. Das war kein weltmeisterwürdiger Auftritt Ein mut- und ideenlos wirkendes Auftreten hat der deutschen Herrenmannschaft ein frühes Ausscheiden aus der Fußball-WM auf dem nordamerikanischen Kontinent beschert. Nach Verlängerung und Elfmeterschießen unterlag die Nationalauswahl Underdog Paraguay. Über die erneute Schlappe bei einer Weltmeisterschaft trösten nur hinweg, dass der Mannschaft wenigstens ein Ausscheiden bereits in der Vorrunde wie in Katar erspart blieb und eine mögliche Blamage gegen den voraussichtlichen Viertelfinalisten …
Enthaltene Werte: US6541061031,DE000A1EWWW0Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE