© Foto: Daniel Karmann - dpaDie in der vergangenen Wochen vorgelegten Quartalszahlen drückten die Adidas-Aktie zeitweise tief ins Minus. Doch die Erholung schreitet bereits rasch voran. Adidas: War es das schon wieder mit der Kurskrise? Trotz eines hohen Umsatzwachstums konnte der Sportartikelhersteller und DAX-Konzern Adidas in der vergangenen Woche mit seinem Geschäftsbericht zum abgelaufenen Quartal nicht überzeugen. Hohe Marketingkosten sowie Rabattaktionen belasteten die Margen, sodass das operative Ergebnis trotz der starken Erlöse hinter den Markterwartungen lag. Um zwischenzeitlich fast 20 Prozent waren die Papiere am Donnerstag eingebrochen - ein schwerer Schlag für die Aktie, die in den Wochen zuvor auf …
Enthaltene Werte: US6541061031,DE0006969603,US5500211090,DE000A1EWWW0Den vollständigen Artikel lesen
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