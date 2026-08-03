ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Puma nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 25,50 Euro belassen. Die Risiken im laufenden Jahr habe der Hersteller von Sportbekleidung deutlich benannt, schrieb Robert Krankowski in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Debatte über das kommende Jahr müsse aber erst noch beginnen. Die Konsumentenstimmung habe sich sowohl in Europa als auch in den USA abgeschwächt./rob/bek/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2026 / 00:57 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE0006969603
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2026 / 00:57 / GMT
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