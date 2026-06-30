Champéry - An den 59. Westschweizer Gewerbetagen in Champéry diskutierten rund hundert Vertreterinnen und Vertreter von Berufsverbänden, KMU und der Westschweizer Wirtschaft über die wachsenden Herausforderungen, denen sich Unternehmen in einem von Unsicherheit geprägten internationalen Umfeld gegenübersehen. Der Austausch machte deutlich, wie wichtig es ist, die Anpassungsfähigkeit der KMU zu stärken, investitionsfreundliche Rahmenbedingungen zu ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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