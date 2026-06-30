Zürich - Auch wenn im Iran-Krieg noch keine belastbare Friedenslösung gefunden wurde, blicken die Anlage-Experten (CIOs) von Schweizer Finanzinstituten bereits wieder positiv in die Zukunft. Der Ölpreisschock scheint überwunden und im Portfolio bleiben Aktien gefragt. So rechnet keiner der von Swisscanto befragten CIOs mehr mit einem erneuten Anstieg des Ölpreises über die Marke von 100 Dollar. Damit scheine der Iran-Krieg für die Experten bereits ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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