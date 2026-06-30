Zürich - Die Schweizer Bevölkerung verfügt weiterhin über das höchste Durchschnittsvermögen weltweit. Das globale Privatvermögen legte 2025 so stark zu wie zuletzt 2017 - die Zuwächse verteilten sich jedoch ungleich. Hierzulande besitzt jede erwachsene Person laut dem am Dienstag publizierten «Global Wealth Report» der UBS im Schnitt umgerechnet 910'382 Dollar. Auf den nächsten Plätzen folgen die USA (696'277 Dollar) und Luxemburg (654'732 Dollar). ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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