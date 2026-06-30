Die Gerresheimer-Aktie reagierte positiv auf den veröffentlichten Geschäftsbericht 2025 und notiert am Dienstag aktuell bei 27,20 €. Nach den Bilanzproblemen der vergangenen Monate stellt sich die Frage, ob damit die Grundlage für eine nachhaltige Kurserholung geschaffen wurde. Testierter Geschäftsbericht als wichtiger Meilenstein Nach den Untersuchungen der BaFin zu früheren Abschlüssen stand die Vorlage des testierten Geschäftsberichts im Mittelpunkt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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