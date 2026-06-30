© Foto: Dall-EStrategy schafft erstmals einen offiziellen Rahmen für Bitcoin-Verkäufe. Ein Milliardenprogramm soll die Bilanz stärken und Aktienrückkäufe finanzieren.Im Rahmen eines neuen Kapitalmanagement-Konzepts erhält Strategy erstmals die offizielle Genehmigung, Teile seiner umfangreichen Bitcoin-Bestände gezielt zu veräußern. Ziel ist es, die Bilanz zu stärken, Dividenden auf Vorzugsaktien abzusichern sowie milliardenschwere Aktienrückkaufprogramme zu finanzieren. Die Ankündigung erfolgte am Montag im Zuge der Einführung des neuen Digital Credit Capital Framework. Zwar betont das Unternehmen ausdrücklich, dass keine unmittelbare Verpflichtung zum Verkauf von Bitcoin besteht. Der Vorstand verfügt …
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