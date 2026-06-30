Renault bringt Googles KI-Assistenten Gemini in seine mit dem Multimediasystem OpenR Link ausgestatteten Modelle. Die Einführung erfolgt per kostenlosem Over-the-Air-Update. Gemini soll Klimaanlage und Radio steuern und Fragen beantworten können. Im Jahr 2022 hatte Renault im E-Auto Mégane E-Tech das Multimediasystem OpenR Link mit integrierten Google-Funktionen erstmals an den Start gebracht. Bisher kam für die Sprachsteuerung der Google Assistant ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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