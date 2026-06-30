Die geplante Umstellung der EEG-Vergütung für kleine PV-Dachanlagen auf die Direktvermarktung macht den Betrieb laut einer Fraunhofer ISE-Studie unwirtschaftlich. Die Mehrkosten für einen Vier-Personen-Haushalt lägen zwischen 185 und 277 Euro pro Jahr. Der Umstieg auf eine Direktvermarktung von Solarstrom würde die Kosten von PV-Dachanlagen gegenüber der derzeitigen fixen Einspeisevergütung für Haushalte erhöhen. Das zeigt eine Studie des Fraunhofer-Instituts für Solare Energiesysteme ISE für Agora ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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