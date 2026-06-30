Nicht nur DFB-Fans sind nach dem WM-Fiasko gegen Paraguay im Sechzehntelfinale enttäuscht. Schlimmer trifft es derzeit die Aktionäre der Deutschen Telekom: Der einstige DAX-Stabilitätsanker wirkt plötzlich angeschlagen. Jetzt entscheidet sich, ob die Aktie nur aus der Form ist - oder der nächste Rückschlag droht.- Die Deutsche-Telekom-Aktie ist auf den tiefsten Stand seit August 2024 gefallen.- UBS nennt Satelliten-Konkurrenz in den USA und Skepsis rund um T-Mobile US als Belastungsfaktoren.- Charttechnisch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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