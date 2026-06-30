Brüssel - Die Europäische Kommission hat ein Finanzpaket verabschiedet, das die haushaltspolitischen Regelungen festlegt, die für Montenegro bei einem Beitritt zur Europäischen Union gelten sollen. Dieses Paket stelle einen "bedeutenden Schritt" auf Montenegros Weg zur Mitgliedschaft in der Union dar, teilte die Brüsseler Behörde am Dienstag mit.



Das Finanzpaket fällt unter Kapitel 33 - Finanz- und Haushaltsbestimmungen - der Beitrittsverhandlungen Montenegros. Es bietet einen Überblick über die zu erwartenden finanziellen Auswirkungen des EU-Beitritts Montenegros.



"Das heutige Paket ist ein weiterer konkreter Schritt in Richtung Montenegros Zukunft in unserer Union", sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. "Wir bereiten Montenegro, die Mitgliedstaaten und unsere Institutionen darauf vor." Denn die Erweiterung sei dann erfolgreich, wenn sie ein gemeinsames europäisches Projekt sei, "das auf Leistung, Engagement und Vertrauen beruht".



Das Paket soll Montenegros volle Teilnahme an den EU-Politiken und dem Haushalt sicherstellen - sowohl als Empfänger als auch als Beitragszahler. Es zielt darauf ab, Finanzierungslücken zu vermeiden und unnötige administrative Belastungen zu minimieren. Alle finanziellen Implikationen basieren auf dem Vorschlag der Kommission für den EU-Haushalt vom 16. Juli 2025.





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