München/ Gräfelfing (ots) -Websites müssen für Sichtbarkeit im AI-Mode, AI-Overviews oder Top-Stories der Google-Suche nicht mehr allein auf den Algorithmus setzen. Mit der Funktion "Bevorzugte Quellen" entscheiden Nutzerinnen und Nutzer selbst, welche Websites Google ihnen häufiger anzeigt. Der kostenlose Quell-O-Mat der Münchner SEO- und KI-Sichtbarkeits-Agentur ROCKITdigital erzeugt einen fertigen, einbettbaren Call-to-Action-Button. Dieser führt Leser mit einem Klick direkt in die Google-Quelleneinstellungen. Kein Entwickler nötig.Warum bevorzugte Quellen jetzt zählenSeit AI-Overviews und generative Antworten die Google-Suche prägen, beantworten Nutzer viele Fragen direkt auf der Ergebnisseite, ohne die Quelle aufzurufen. Medienhäuser, News-Publisher, Ratgeber- und Info-Portale sowie Blogs verloren dadurch Klicks. Mit "Bevorzugte Quellen" steuert Google gegen: Leser markieren die Websites, deren Inhalte sie bevorzugt im Schlagzeilen-Bereich sehen wollen. Google testete die Funktion zunächst in einzelnen Märkten und gab sie inzwischen für alle Sprachen frei, einschließlich des deutschsprachigen Raums.Was der Quell-O-Mat machtAus der eigenen Domain erzeugt der Quell-O-Mat einen fertigen Button samt Live-Vorschau. Stil, Form und Größe lassen sich anpassen, der Einbettcode wird per Klick in die Zwischenablage kopiert. Auf der Website, in der Corporate-Mail oder im Newsletter platziert, führt der Button Leser direkt zu den Google-Quelleneinstellungen für genau diese Domain; dort genügt ein Häkchen, um die Seite als bevorzugte Quelle zu speichern. Der erzeugte Code ist eigenständig und kommt ohne externe Abhängigkeiten aus: einfügen, fertig.Warum sich der Button als CTA-Element lohntDer Effekt ist messbar: Laut Google ist die Klickwahrscheinlichkeit auf Artikel einer bevorzugten Quelle doppelt so hoch. Hunderttausende Websites wurden bereits als bevorzugte Quelle ausgewählt (laut Google mehr als 345.000, Stand 05/2026). Für Publisher bedeutet das einen einmaligen Aufwand mit langfristiger Wirkung: ein klares Loyalitätssignal an Google, das genau dort greift, wo Sichtbarkeit über Reichweite entscheidet.Für wen der Quell-O-Mat gedacht istDer Quell-O-Mat richtet sich an alle, deren Inhalte zu nachrichtennahen Themen erscheinen: Medienhäuser, News- und Ratgeberportale, Fachmedien, Blogs sowie B2B-Anbieter mit eigenem Redaktionsbereich. Voraussetzung ist, dass die Website auf Domain- oder Subdomain-Ebene in den Google-Quelleneinstellungen erscheint. Eine einfache Suche nach der eigenen Domain zeigt dies sofort. Einzelne Unterverzeichnisse sind nicht wählbar. Ein ehrlicher Hinweis gehört dazu: Bevorzugte Quellen garantieren keine Top-Stories. Die Funktion personalisiert News-Ergebnisse für treue Leser, ersetzt aber keine hochwertigen Inhalte.Quell-O-Mat dauerhaft kostenlos nutzen:https://www.rockitdigital.de/quell-o-mat/Geschäftsführer:Ralf ZmölnigCEOROCKITdigital GmbHSeeholzenstraße 2, 82166 Gräfelfing+4989122230612ralf.zmoelnig@rockitdigital.deWeb: https://www.ROCKITdigital.deOriginal-Content von: ROCKITdigital GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/109223/40000096