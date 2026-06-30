Eku Energy steigt mit dem Bau des Batteriespeichers "Dion" im niedersächsischen Lampringe in den deutschen Markt ein. Die Anlage soll 400 Megawatt Leistung und 1600 Megawattstunden Kapazität haben, womit sie zu den größten in Deutschland zählt. Aktuell befinde sich das Projekt in einer fortgeschrittenen Entwicklungsphase, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Die Inbetriebnahme sei für Ende 2029 geplant. Der 4-Stunden-Batteriespeicher soll direkt ans Übertragungsnetz angeschlossen werden. Es sei geplant, ihn mit netzbildenden Eigenschaften sowie Schwarzstartfähigkeit auszustatten. Eku Energy ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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