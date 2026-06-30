Paris/London/Zürich - Europas Aktienmärkte haben am Dienstag zugelegt und damit die guten Vorgaben der US-Märkte umgesetzt. «Die Erholung an den Börsen bleibt intakt», stellte Kapitalmarktexperte Jürgen Molnar vom Broker Robomarkets fest. «In den USA waren bei den Tech-Werten wieder Schnäppchenjäger unterwegs und schoben den Nasdaq 100 weiter nach oben.» Am Mittag stieg der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 um 1,07 Prozent auf 6.298,34 Punkte. Der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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