Fluorchlorkohlenwasserstoffe gelten als Ursache für das Ozonloch, das mehr UV-Strahlen auf die Erde lässt. Nun haben Forscher herausgefunden: Der Abbau der schützenden Schicht begann durch eine andere Chemikalie. 1985 bewiesen britische Forscher die Existenz des Ozonlochs. Durch die Öffnung in der schützenden Ozonschicht um die Erde treffen verstärkt ultraviolette Strahlen auf die Oberfläche des Planeten. Als Ursache für den Abbau der Ozonschicht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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