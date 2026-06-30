Zürich - Die Gründungslust in der Schweiz bleibt hoch. Besonders dynamisch zeigt sich die Entwicklung dabei nicht nur in den grossen Wirtschaftszentren, sondern auch in mehreren kleineren Kantonen. Im ersten Halbjahr 2026 wurden in der Schweiz 28'538 neue Unternehmen ins Handelsregister eingetragen, wie aus einer am Dienstag veröffentlichten Analyse des IFJ Instituts für Jungunternehmen hervorgeht. Das entspricht einem Plus von 2,6 Prozent im Vergleich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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