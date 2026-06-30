Vor 30 Jahren haben die Schönauer EWS das regionale Verteilnetz übernommen. Nun verpachten sie die Infrastruktur an die Badenova, um die Modernisierung zu sichern. Die Schönauer EWS verpachtet zum 1. Januar 2027 ihre Stromnetze an die Badenova Netze GmbH. Wie die Badenova mitteilte, übernimmt sie die damit den Betrieb der Stromverteilnetze in Schönau und Umgebung. Um einen reibungslosen Übergang zu erleichtern, wechseln zudem einige Mitarbeitende der EWS Netze GmbH in die Badenova Netze GmbH.1997 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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