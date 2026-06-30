Wiesbaden - Der jährliche Anstieg der Verbraucherpreise in Deutschland hat im Juni weiter nachgelassen.
Die Inflationsrate wird voraussichtlich 2,3 Prozent betragen, teilte das Statistische Bundesamt am Dienstag mit. Im Mai hatte die Teuerung bei 2,6 Prozent gelegen. Gegenüber dem Vormonat sind die Verbraucherpreise im sechsten Monat des Jahres voraussichtlich um 0,3 Prozent gesunken.
Die deutlich aussagekräftigere Inflationsrate ohne Nahrungsmittel und Energie, oftmals auch als Kerninflation bezeichnet, lag unterdessen voraussichtlich bei 2,5 Prozent. Das ist derselbe Wert wie im Vormonat.
Die Energiepreise waren im Juni vor dem Hintergrund des Krieges im Nahen Osten und trotz Tankrabatt um 3,4 Prozent höher als im Vorjahresmonat. Der Preisauftrieb bei Nahrungsmitteln lag unterdessen bei 0,4 Prozent. Die Preise für Dienstleistungen stiegen um 3,1 Prozent.
Die Inflationsrate wird voraussichtlich 2,3 Prozent betragen, teilte das Statistische Bundesamt am Dienstag mit. Im Mai hatte die Teuerung bei 2,6 Prozent gelegen. Gegenüber dem Vormonat sind die Verbraucherpreise im sechsten Monat des Jahres voraussichtlich um 0,3 Prozent gesunken.
Die deutlich aussagekräftigere Inflationsrate ohne Nahrungsmittel und Energie, oftmals auch als Kerninflation bezeichnet, lag unterdessen voraussichtlich bei 2,5 Prozent. Das ist derselbe Wert wie im Vormonat.
Die Energiepreise waren im Juni vor dem Hintergrund des Krieges im Nahen Osten und trotz Tankrabatt um 3,4 Prozent höher als im Vorjahresmonat. Der Preisauftrieb bei Nahrungsmitteln lag unterdessen bei 0,4 Prozent. Die Preise für Dienstleistungen stiegen um 3,1 Prozent.
© 2026 dts Nachrichtenagentur