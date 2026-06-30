© Foto: AdobeStockMit Gold, Silber und Platin war zuletzt kein Blumentopf zu gewinnen. Und auch Industriemetalle wie Zink und Kupfer litten auf den ersten Blick - wobei insbesondere Kupfer bei näherer Betrachtung Stärke zeigte.Aktuelle Kupferpreisentwicklung - Fed-Sitzung wirkt noch immer nach Die Juni-Sitzung der Fed ist bereits fast zwei Wochen her, doch ihre Wirkung auf Gold, Silber & Co. ist noch immer wahrnehmbar. Der Termin hat für einen Bruch gesorgt, hatten doch nicht zuletzt die Zinsprojektionen der US-Notenbank Ängste geschürt. Obgleich hohe Anleiherenditen und ein wieder erstarkter US-Dollar den Edelmetallen, Rohstoffen und auch Dax, Dow Jones Ind. etc. zusetzen, ist die Situation nicht ganz so …
Enthaltene Werte: US0231351067,US67066G1040,DE0008469XXX,EU0009652XXX,US2605661XXX,XD0002747XXX,XD0002746XXX,XD0002876XXX,US30303M1027,XD0009982XXX,215837033,XC0005705XXX,XC0009656XXXDen vollständigen Artikel lesen
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