Deutschland und der übrige europäische Kontinent befanden sich bereits seit mehreren Tagen in einer sich verschärfenden Hitzewelle, als am 24. Juni in München die Veranstaltung "pv magazine Focus 2026" stattfand. Die Hitze verlieh einem Thema, das sich wie ein roter Faden durch einen Großteil der Diskussion zog, eine gewisse Dringlichkeit: Wie bewähren sich Batteriesysteme und die damit verbundenen Garantien, wenn die Betriebsbedingungen extrem werden? Bei Werksaudits würden regelmäßig Qualitätsprobleme bei Batterien in jeder Produktionsphase aufgedeckt, auch bei Tier-1-Zulieferern, erklärte Garikoitz ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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