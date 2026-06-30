Das Werk des E-Autobauers im Storey County im US-Bundesstaat Nevada gerät immer wieder ins Visier organisierter Diebesbanden. Drei Männer konnten festgenommen werden - aber das Problem geht über Tesla hinaus. Bei Bedrohungen für Unternehmen stehen meist Cyberkriminalität und Wirtschaftsspionage im Fokus. Aber auch organisierter Frachtdiebstahl wird zunehmend zum Problem. Dabei gehe es nicht um Einbrüche bei Nacht, sondern um Kriminelle, die mit Lastwagen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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