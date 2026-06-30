Sigenergy hat auf der Intersolar Vereinbarungen über Speicher mit einer Kapazität von 20 GWh abgeschlossen. Dazu zeigte das Unternehmen neue Produkte wie Wärmepumpen und Steckersolar-Batterien. Der in Shanghai ansässige Wechselrichter- und Batteriespeicherproduzent Sigenergy hat auf der Intersolar 2026 Geschäftsabschlüsse für Speicherkapazitäten in einem Umfang von 20 Gigawattstunden (GWh) getätigt. Wie das Unternehmen mitteilte, zählen dazu neben einer Vereinbarung über 5 GWh für Australien und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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