Berlin - Die große Mehrheit der Menschen in Deutschland begrüßt die Idee von "Hitzefrei" für bestimmte Beschäftigte. In einer Erhebung von Forsa für die Sender RTL und ntv gaben 77 Prozent der Befragten an, dafür zu sein, dass Arbeitnehmer, die im Freien arbeiten oder deren Arbeitsplatz nicht gekühlt werden kann, ab einer Temperatur von über 35 Grad nach Hause geschickt werden. 20 Prozent lehnen eine solche Regelung ab.
Der Vorschlag wird mehrheitlich von Anhängern aller Parteien befürwortet. Besonders hohe Zustimmung findet die Idee bei Anhängern der Linkspartei, von denen 94 Prozent "Hitzefrei" ab 35 Grad unterstützen. Die Anhänger der AfD sind hingegen mit 67 Prozent Zustimmung am zurückhaltendsten von allen Parteien.
Für die Erhebung wurden am 26. und 29. Juni 2026 insgesamt 1.009 Personen befragt.
Der Vorschlag wird mehrheitlich von Anhängern aller Parteien befürwortet. Besonders hohe Zustimmung findet die Idee bei Anhängern der Linkspartei, von denen 94 Prozent "Hitzefrei" ab 35 Grad unterstützen. Die Anhänger der AfD sind hingegen mit 67 Prozent Zustimmung am zurückhaltendsten von allen Parteien.
Für die Erhebung wurden am 26. und 29. Juni 2026 insgesamt 1.009 Personen befragt.
© 2026 dts Nachrichtenagentur