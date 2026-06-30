Ein Riss geht durch die Branche, zumindest ein kleiner. Die einen argumentieren seit Jahren dafür, dass Photovoltaik-Speicheranlagen nicht nur auf einen hohen Eigenverbrauch optimiert werden sollen, sondern im Sinne des gesamten Energiesystems. Die anderen argumentieren, ein hoher Eigenverbrauch sei netzdienlich, die Teilnahme am Strommarkt zu aufwendig, außerdem vernachlässige sie Netzengpässe. Eine Abregelung auf 50 Prozent oder mehr der Anlagenleistung könnte durchaus auch eine sinnvolle Anreizwirkung im Sinne des Gesamtsystems sein. Ohne diese Diskussion hier weiterzuführen - auch Netzengpässe ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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