Hoher Besuch hat sich am Morgen auf dem Flughafen Düsseldorf eingefunden. Im Beisein von Landeswirtschaftsministerin Mona Neubauer (Grüne) hat Flughafenchef Lars Redeligx eine 16 Megawatt große Photovoltaik-Anlage direkt an der Start- und Landebahn in Betrieb genommen. Sie gehört zu einer der größten ihrer Art in Deutschland. "Projekte wie dieses zeigen, wie Klimaschutz und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit zusammengehen können. Der Düsseldorfer Flughafen übernimmt hier eine wichtige Vorbildfunktion für die gesamte Branche", sagte Neubaur, die auch stellvertretende Ministerpräsidentin ist. Auf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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