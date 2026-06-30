Brüssel - Die Schweiz kann weniger Stahl als bis anhin zollfrei in die EU exportieren. Bern und Brüssel haben sich auf neue zollfreie Einfuhrmengen geeinigt. Der Schweizer Industrieverband Swissmem beklagt «massiv tiefere» Kontingente. Die zollfreien Einfuhrmengen in die Europäische Union (EU) für Partner mit einer Vereinbarung sind im Schnitt 33 Prozent tiefer als bis anhin, wie eine Beamtin der Europäischen Kommission am Dienstag in Brüssel an ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab