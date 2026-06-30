© Foto: Sebastian Kahnert/dpaAmazon wird in Australien verklagt: Die ACCC sieht unfaire Prime-Klauseln, weil Kunden für werbefreies Streaming extra zahlen mussten.Die australische Verbraucherschutzbehörde (ACCC) verklagt Amazon mit der Begründung, der US-Einzelhändler habe sich auf unfaire Vertragsbedingungen berufen, um mehr als 850.000 lokalen Streaming-Kunden Werbung anzuzeigen. Die australische Wettbewerbs- und Verbraucherschutzkommission reichte am Dienstag beim Bundesgericht des Landes eine Klage ein, in der sie behauptete, dass die lokalen Prime-Verträge fünf unfaire Klauseln enthielten, die es Amazon erlaubten, einseitig negative Änderungen an seinem Service vorzunehmen, ohne dafür etwas im Gegenzug anzubieten. …
Enthaltene Werte: US0231351067Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE