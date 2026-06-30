Dieses Video öffnet Augen: Die Künstliche Intelligenz fegt wie ein Lauffeuer durch alte Branchen und revolutioniert die Softwareprogrammierung. Ein Experte ist nun verblüfft, wie schnell, gut und umfassend KI-Tools ein neues Projekt gebaut haben.Wenn selbst erfahrene Entwickler sprachlos sind, dann ist etwas Großes passiert. Konkret spricht David Tielke im Video "Der Moment, der die Softwareentwicklung geändert hat" davon, dass zum Jahreswechsel die KI-Modelle von Claude und Co begonnen haben, "plötzlich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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