EQS-News: Huawei Digital Power
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MÜNCHEN, 30. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Im Rahmen der Intersolar Europe 2026 veranstaltete Huawei Digital Power gemeinsam mit globalen Partnern am 24. Juni 2026 in München den ersten "2026 PV & ESS Safety Industry Summit", dessen Schwerpunkt auf den Sicherheitsrisiken und dem Missverhältnis beim Versicherungsschutz beim großflächigen Ausbau von PV+ESS im Rahmen der globalen Energiewende lag. Der Gipfel brachte renommierte Experten, Verbandsvertreter und Vertreter der Versicherungsbranche zusammen, um einen intensiven Dialog über Sicherheitsstandards für Energiespeicher, Herausforderungen im Brandnotfall, die Weiterentwicklung von Prüfverfahren und Innovationen im Versicherungswesen zu führen und damit einen neuen Weg für eine sichere und zuverlässige Entwicklung zu ebnen.
Sicherheit bei PV+ESS erfordert eine qualitativ hochwertige Entwicklung
Durchbrüche im Bereich Sicherheit aus globaler Perspektive
Tom Hessels, Berater für Energie- und Verkehrssicherheit am Niederländischen Institut für öffentliche Sicherheit (NIPV), ist der Ansicht, dass Batteriebrände zunehmen, wobei die größte Herausforderung in den "Informationssilos" liege. Er forderte auf, die Prüfdaten gemäß UL 9540A (wie beispielsweise die Dauer des thermischen Durchgehens) sowie rund um die Uhr verfügbare Supportkanäle der Hersteller zu veröffentlichen, um die Informationslücke zwischen Feuerwehren und Herstellern zu schließen.
Mikel Arrese-Igor, leitender Ingenieur für Energiespeicher bei DNV, erklärte, dass etwa 70 % der BESS-Fehler auf Systemebene auftraten. Vollumfangstests, wie sie beispielsweise im Huawei LUNA2000-System durchgeführt wurden, ermöglichen die Validierung der Sicherheitsphilosophie und des "Safety-by-Design"-Ansatzes. In Zukunft wird die Branche die Prüfstandards voraussichtlich auf die "Installationsebene" ausweiten, sodass auch Kettenbrand-Szenarien einbezogen werden, bei denen andere, nicht batteriebezogene Umgebungsgehäuse beteiligt sind.
Bill Reaugh, Solar-Experte und leitender Ingenieur beim Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik (VDE), erklärte, dass die Transformation der Energiesysteme neue Risiken mit sich bringe. Sicherheit muss sich mithilfe eines digitalen Vertrauensmodells von der Komponentenebene auf die Ebene des Ökosystems ausweiten. Sicherheit und Schutz erstrecken sich über den gesamten Lebenszyklus und bilden einen geschlossenen Regelkreis, der Konzeption, Fertigung und Betrieb umfasst.
Technische Exzellenz und finanzielle Stärkung
Alastair Nicklin ACII, Senior Director of Business Development bei Willis Natural Resources, WTW, sprach sich dafür aus, dass die Versicherungsbranche zu einem Paradigma des "Design as Risk Control" übergehen sollte, bei dem "Risikowahrscheinlichkeit × Schadensschwere" quantifiziert wird, um einen dreidimensionalen, in sich geschlossenen Abwehrmechanismus zu schaffen, der die physischen, finanziellen und ökologischen Dimensionen abdeckt. Dies umfasst die Ausweitung der Brandschutzabstände auf die Eindämmung auf Mikroebene, die Ausweitung der Ausrüstungsreparatur auf die Absicherung gegen Umsatzausfälle sowie den Übergang von der Einhaltung von Standards hin zu einer überdurchschnittlichen Widerstandsfähigkeit.
Im Rahmen des Gipfels wurde das Weißbuch zur Sicherheit netzbildender Energiespeichersysteme (ESS) veröffentlicht, dessen Schwerpunkte auf dem Rahmenwerk für die quantitative Bewertung, dem Testverfahren für Angriffs- und Abwehrszenarien sowie den Digitalisierungswegen liegen. Darin wurde die Logik hinter den Konzepten "Verteidigung durch Offensive, datengestützte Ansätze und Iteration im geschlossenen Regelkreis" analysiert, wobei Leitlinien für Forschung und Entwicklung, Regulierung und Bauwesen bereitgestellt wurden und die Branche zu einem einheitlichen Sicherheitsparadigma geführt wurde.
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30.06.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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