Das Gewinnwachstum globaler Unternehmen zeigt sich derzeit weiterhin robust, maßgeblich angetrieben vom KI-Investitionsboom. Laut Paul Quinsee, Global Head of Equities bei J.P. Morgan Asset Management, ist es jetzt sinnvoll, einen Blick auf die Segmente mit Nachholbedarf zu werfen - allen voran Unternehmen, die der Markt pauschal als KI-Verlierer abgestraft hat. Auch bei Qualitätsaktien haben sich die Bewertungen in den vergangenen Quartalen deutlich verbilligt, wobei deren Schwäche nach Ansicht von Paul Quinsee temporär und nicht strukturell ist. Gewinnwachstum verbreitert sich Über ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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