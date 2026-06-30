Der Berliner Thinktank Agora Energiewende hat in einer Analyse die Überführung der typischen privaten Photovoltaik-Aufdachanlage in den Markt untersucht. Das Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE hat hierfür im Auftrag von Agora die Investitionskosten für Photovoltaik-Anlage und Batteriespeicher, die Einnahmen sowie die verbleibenden Stromkosten über 20 Jahre in jährliche Kosten umgerechnet. Auf dieser Grundlage betrachtet die Analyse die Wirtschaftlichkeit im Vergleich zu einem Haushalt ohne Photovoltaik-/Batteriesystem. Hintergrund sind die Pläne des Bundewirtschaftsministeriums, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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