Washington/Teheran - Nach der jüngsten militärischen Eskalation in der Strasse von Hormus gibt es trotz einer Reise von US-Vertretern nach Katar vorerst keine neuen Gespräche mit dem Iran. Der Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump, Jared Kushner, und der US-Sondergesandte Steve Witkoff seien heute zu Gesprächen in Doha, sagte ein Sprecher des katarischen Aussenministeriums. Geplant seien aber nur Treffen mit Vermittlern, hochrangige iranische ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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