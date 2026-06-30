New York - Die US-Börsen haben am Dienstag etwas weiter zugelegt. Vor allem die Nasdaq-Indizes bauten ihre starken Vortagesgewinne aus. Marija Veitmane, Leiterin Aktienanalyse bei State Street Global Markets, verwies auf die wieder erstarkte Nachfrage nach Technologieaktien. «Die Anleger sind erneut zu der Ansicht gelangt, dass der IT-Sektor eine der wenigen Branchen mit starkem und verlässlichem Gewinnwachstum darstellt», schrieb sie. «Dadurch erscheinen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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