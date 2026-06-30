Das Startup Nuno Labs hat Sensoren entwickelt, die die kurzfristigen Ertragsprognosen von PV-Anlagen verbessern sollen. Enerparc testet die neue Technologie in einem Pilotprojekt. Die Enerparc AG, ihre Stromhandelstochter Sunnic Lighthouse und das Start-up Nuno Labs haben ein gemeinsames Pilotprojekt zur Verbesserung kurzfristiger Erzeugungsprognosen für Photovoltaikanlagen gestartet. Die Integrationsphase der von Nuno Labs entwickelten Sensor Hubs in vier Enerparc -Solarparks sei bereits erfolgreich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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