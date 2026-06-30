Washington - Der Oberste Gerichtshof der hat am Dienstag den Versuch von Präsident Donald Trump zurückgewiesen, das Geburtsrecht in den USA per Durchführungsverordnung aufzuheben. Der Supreme Court bekräftige in einem 6:3-Urteil die seit über einem Jahrhundert bestehende Rechtsprechung und nationale Tradition, wonach auf amerikanischem Boden geborene Kinder automatisch amerikanische Staatsbürger sind. Die Entscheidung ist ein Rückschlag für Trump, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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