Die Deutsche Telekom-Aktie steht nach einem deutlichen Kursrutsch weiter unter Beobachtung. Belastet werden die Papiere durch Fusionsspekulationen rund um T-Mobile US und Sorgen vor neuer Konkurrenz durch SpaceX und Starlink. Charttechnisch hat sich die Lage verschärft, weil wichtige Unterstützungen unterschritten wurden.Verkaufsdruck nimmt zu Die Deutsche Telekom-Aktie hat zum Wochenstart deutlich nachgegeben und fiel am Montag zeitweise um ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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