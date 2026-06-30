Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag eine Berg- und Talfahrt erlebt: Nach einem neuen Rekordhoch zum Handelsstart hat der Leitindex SMI am Nachmittag seine Gewinne abgegeben und leicht im Minus geschlossen. Die grössten Bremsklötze waren die Schwergewichte Nestlé und Roche sowie weitere defensive Titel. Die Investoren setzten wieder mehr Tech-Aktien und Zykliker, hiess es im Markt. Grundsätzlich war die Stimmung dennoch positiv. Nach ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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